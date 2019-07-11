Сборная России по баскетболу заняла 13-е место на Универсиаде

ТАСС, 11 июля. Команда России победила сборную Китая во втором матче плей-офф за 13-16-е места баскетбольного турнира Всемирной летней Универсиады и заняла итоговое 13-е место. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча закончилась со счетом 91:76 в пользу сборной России. В составе россиян больше всего очков набрал Дмитрий Дойников (25).

На групповом этапе россияне набрали четыре очка и заняли последнее место группы В, что позволило сборной побороться лишь за 13-16-е места турнира.

В баскетбольном турнире Универсиады принимают участие 16 команд, которые были разделены на четыре группы. В финале турнира сойдутся сборные США и Украины. Встреча начнется в 21:00 (мск).

На Универсиаде-2017 в Тайбэе российские баскетболисты заняли 17-е место.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.