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Летняя Универсиада в Неаполе

Сборная России по баскетболу заняла 13-е место на Универсиаде

В финале турнира сыграют сборные США и Украины

ТАСС, 11 июля. Команда России победила сборную Китая во втором матче плей-офф за 13-16-е места баскетбольного турнира Всемирной летней Универсиады и заняла итоговое 13-е место. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча закончилась со счетом 91:76 в пользу сборной России. В составе россиян больше всего очков набрал Дмитрий Дойников (25).

На групповом этапе россияне набрали четыре очка и заняли последнее место группы В, что позволило сборной побороться лишь за 13-16-е места турнира.

В баскетбольном турнире Универсиады принимают участие 16 команд, которые были разделены на четыре группы. В финале турнира сойдутся сборные США и Украины. Встреча начнется в 21:00 (мск).

На Универсиаде-2017 в Тайбэе российские баскетболисты заняли 17-е место.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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Летняя Универсиада в Неаполе
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