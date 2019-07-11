МОК в ответ на решение CAS по делу Мутко заявил о сохранении своего права допуска лиц к ОИ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК.

11 июля CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Решение об отстранении было принято 5 декабря 2017 года на основании решения комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, которая заключила, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.

"МОК принимает к сведению решение CAS, которое касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению. В то же время решение дает понять, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр", - отмечается в сообщении пресс-службы.