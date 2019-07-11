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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Жуков назвал важным решение CAS удовлетворить апелляцию Мутко на запрет на участие в Играх

По словам почетного президента ОКР, это решение подтверждает, что никакой господдержки допинга в России не существовало
Почетный президент ОКР Александр Жуков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Почетный президент ОКР Александр Жуков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве является очень важным и положительным для России. Об этом ТАСС в четверг по телефону заявил почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В четверг CAS сообщил, что удовлетворил апелляцию Мутко на отстранение от Олимпийских игр.

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"Это очень важное и положительное для России решение, оно подтверждает, что никакой господдержки допинга в России не существовало, мы об этом всегда говорили, - сказал Жуков. - Я очень рад, что CAS встал на ту же позицию. Обвинения в адрес России, что это была госпрограмма, всегда были голословны, это были лживые утверждения [Григория] Родченкова, который сам организовал эту систему, это его рук дело".

5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида заключила, что в России во время Олимпиады в Сочи, когда Мутко занимал пост министра спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.

Также МОК пожизненно отстранил от участия в Играх занимавшего во время Олимпиады в Сочи пост заместителя министра спорта Юрия Нагорных. Российские спортсмены на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступали в ограниченном количестве под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
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