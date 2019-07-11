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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Свищев: решение CAS по апелляции Мутко является победой российского спорта

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи назвал решение CAS логическим завершением этой истории
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
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Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Удовлетворение апелляции вице-премьера РФ Виталия Мутко в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне является положительным результатом для российского спорта. Об этом ТАСС в четверг заявил член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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11 июля CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Решение об отстранении было принято на основании решения комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, которая заключила, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.

"Это победа всего российского спорта, - сказал Свищев. - Он столько времени отстаивает свои права в судах, а никаких доказательств его связи и связи государства с допинг-скандалами нет. Это логическое завершение этой истории".

"Имя Виталия Леонтьевича столько упоминали во всех этих скандалах, столько упрекали. Произошедшее сейчас - логическое завершение. Я бы на месте Виталия Леонтьевича подал в суд на компенсацию морального ущерба", - добавил парламентарий.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияДопинг-скандал вокруг российского спортаСвищёв, Дмитрий Александрович
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