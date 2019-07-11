Свищев: решение CAS по апелляции Мутко является победой российского спорта

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Удовлетворение апелляции вице-премьера РФ Виталия Мутко в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне является положительным результатом для российского спорта. Об этом ТАСС в четверг заявил член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

11 июля CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Решение об отстранении было принято на основании решения комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, которая заключила, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.

"Это победа всего российского спорта, - сказал Свищев. - Он столько времени отстаивает свои права в судах, а никаких доказательств его связи и связи государства с допинг-скандалами нет. Это логическое завершение этой истории".

"Имя Виталия Леонтьевича столько упоминали во всех этих скандалах, столько упрекали. Произошедшее сейчас - логическое завершение. Я бы на месте Виталия Леонтьевича подал в суд на компенсацию морального ущерба", - добавил парламентарий.