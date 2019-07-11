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Футбол в России

Габулов назначен советником главы Северной Осетии по развитию футбола

Бывший вратарь сборной России по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта региона
Владимир Габулов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Владимир Габулов
© Владимир Гердо/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июля. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов покинул по собственному желанию пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

"Глава республики Вячеслав Зелимханович (Битаров) понял и поддержал меня и предложил стать его советником по спорту, по футболу. Также обозначали план действий, который будем совместно предпринимать для развития футбола, а это не только профессиональный, но и детский футбол, который более трудоемкий", - сказал 35-летний Габулов.

Также Габулов стал президентом на общественных началах нового частного футбольного клуба "Алания Владикавказ". "Предложение от инвестора клуба "Алания Владикавказ" поступило давно. Создание клуба и все организационные мероприятия проводили вместе. Было предложение о президенте клуба на общественных началах без заработной платы. Будем планировать стратегию, строит планы и принимать стратегические решения", - пояснил он.

Габулов был назначен министром в ноябре 2018 года. Его предшественником был олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев, занимавший пост главы регионального минспорта с марта 2014 года.

Большую часть карьеры Габулов провел в московском "Динамо". В составе сборной России он сыграл в десяти матчах, став бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Последним клубом вратаря был "Брюгге", в составе которого он стал чемпионом Бельгии. В ноябре 2018 года Габулов объявил о завершении спортивной карьеры.

Теги
Российский футболБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверная Осетия
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