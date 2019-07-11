Россиянин Исмаилов стал бронзовым призером Универсиады в турнире по настольному теннису

ТАСС, 11 июля. Российский спортсмен Саади Исмаилов проиграл в полуфинале одиночного турнира по настольному теннису на Всемирной летней Универсиаде и стал бронзовым призером турнира. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Встреча завершилась со счетом 4-0 в пользу китайского спортсмена Юй Цзыяна. Во втором полуфинале китаец Чжао Цзыхао победил соотечественника Чжу Линфэня со счетом 4-1. Финальный матч состоится позднее в четверг.
Ранее Исмаилов завоевал бронзу в смешанных соревнованиях на Универсиаде.
В общекомандном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 55 наград - 22 золотые, 16 серебряных и 17 бронзовых. Второе место занимает команда США (20-15-11), третье - сборная Китая (19-10-0). Российская команда занимает пятую строчку, однако имеет в активе наибольшее количество медалей - 60 (11-20-29). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|22
|16
|17
|56
|2
|США
|20
|15
|11
|46
|3
|Китай
|19
|10
|0
|29
|4
|Южная Корея
|12
|10
|13
|35
|5
|Россия
|11
|20
|29
|60
|6
|Италия
|11
|10
|15
|36
|7
|Мексика
|6
|6
|4
|16
|8
|ЮАР
|6
|4
|2
|12
|9
|Тайвань
|5
|10
|6
|21
|10
|Иран
|4
|2
|6
|12