Россиянин Исмаилов стал бронзовым призером Универсиады в турнире по настольному теннису

ТАСС, 11 июля. Российский спортсмен Саади Исмаилов проиграл в полуфинале одиночного турнира по настольному теннису на Всемирной летней Универсиаде и стал бронзовым призером турнира. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча завершилась со счетом 4-0 в пользу китайского спортсмена Юй Цзыяна. Во втором полуфинале китаец Чжао Цзыхао победил соотечественника Чжу Линфэня со счетом 4-1. Финальный матч состоится позднее в четверг.

Ранее Исмаилов завоевал бронзу в смешанных соревнованиях на Универсиаде.

В общекомандном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 55 наград - 22 золотые, 16 серебряных и 17 бронзовых. Второе место занимает команда США (20-15-11), третье - сборная Китая (19-10-0). Российская команда занимает пятую строчку, однако имеет в активе наибольшее количество медалей - 60 (11-20-29). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.