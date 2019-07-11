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Летняя Универсиада в Неаполе

Россиянин Исмаилов стал бронзовым призером Универсиады в турнире по настольному теннису

Российский спортсмен проиграл в полуфинале соревнований

ТАСС, 11 июля. Российский спортсмен Саади Исмаилов проиграл в полуфинале одиночного турнира по настольному теннису на Всемирной летней Универсиаде и стал бронзовым призером турнира. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча завершилась со счетом 4-0 в пользу китайского спортсмена Юй Цзыяна. Во втором полуфинале китаец Чжао Цзыхао победил соотечественника Чжу Линфэня со счетом 4-1. Финальный матч состоится позднее в четверг.

Ранее Исмаилов завоевал бронзу в смешанных соревнованиях на Универсиаде.

В общекомандном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 55 наград - 22 золотые, 16 серебряных и 17 бронзовых. Второе место занимает команда США (20-15-11), третье - сборная Китая (19-10-0). Российская команда занимает пятую строчку, однако имеет в активе наибольшее количество медалей - 60 (11-20-29). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония22161756
2США20151146
3Китай1910029
4Южная Корея12101335
5Россия11202960
6Италия11101536
7Мексика66416
8ЮАР64212
9Тайвань510621
10Иран42612
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