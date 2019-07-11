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Бокс

Федерация бокса России готова привлекать Лебедева к работе по развитию бокса в стране

39-летний спортсмен в четверг объявил о завершении карьеры
Денис Лебедев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Денис Лебедев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федерация бокса России готова привлекать бывшего чемпиона мира Дениса Лебедева к работе по развитию бокса в стране. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В четверг 39-летний Лебедев объявил о завершении карьеры.

"Мы готовы привлекать наших боксеров для развития вида спорта, - сказал Кремлев. - Лебедев - чемпион мира, это история и этого достижения у него уже не отнять. Он показывал хорошие и яркие бои. Желаю Денису продолжать развивать и популяризировать бокс в стране среди молодежи, воспитывать патриотически настроенное поколение".

1 мая Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA) после того, как действующий на тот момент обладатель пояса украинец Александр Усик отказался от боя с россиянином. Позднее WBA постановила, что Лебедев должен провести бой с французом Арсеном Гуламиряном, но стороны не смогли достигнуть соглашения. Лебедев был лишен титула и исключен из рейтинга организации.

На счету россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.

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