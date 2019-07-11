Тренер боксера Лебедева считает правильным решение спортсмена завершить карьеру

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Решение бывшего чемпиона мира по боксу Дениса Лебедева завершить карьеру является правильным. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер спортсмена Александр Зимин.

39-летний Лебедев объявил о завершении карьеры в четверг.

"Денис реализовал весь свой потенциал, - сказал Зимин. - У него были весомые и тяжелые бои, были большие победы, он владел чемпионскими поясами. Сейчас появилось много "тяжей", интересных и разнообразных. Он принял правильное решение завершить карьеру".

1 мая Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA) после того, как действующий на тот момент обладатель пояса украинец Александр Усик отказался от боя с россиянином. Позднее WBA постановила, что Лебедев должен провести бой с французом Арсеном Гуламиряном, но стороны не смогли достигнуть соглашения. Лебедев был лишен титула и исключен из рейтинга организации.

На счету россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.