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Футбол в России

Детская футбольная академия появится в Северной Осетии

Она откроется во Владикавказе на базе санатория "Осетия"

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июля. /ТАСС/. Детская футбольная академия-интернат будет создана в Северной Осетии. Об этом в четверг журналистам сообщил бывший вратарь сборной России Владимир Габулов.

Габулов ранее покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и был назначен советником главы республики по развитию футбола.

"Самое главное, что появится такое учреждение в общей футбольной системе в республике. Тогда мы сможем собирать наиболее перспективных ребят не только из города, у которых есть хорошие условия для занятий, но и детей из районов, сел, которые не имеют достойных условий, чтобы расти", - сказал Габулов.

По его словам, футбольная академия появится во Владикавказе на базе санатория "Осетия", где можно будет создать футбольные поля для детей, а также корпуса для их проживания. Образование они будут получать в одной из городских школ.

Ранее Габулов также стал президентом на общественных началах нового частного футбольного клуба "Алания Владикавказ".

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Российский футболСеверная Осетия
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