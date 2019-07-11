Мамиашвили считает, что вклад Мутко в развитие спорта в России невозможно переоценить

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вклад в российский спорт вице-премьера Виталия Мутко, апелляцию по отстранению которого от участия в Олимпийских играх в четверг удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS), невозможно переоценить. Таким мнением поделился с ТАСС в четверг президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

11 июля CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Решение об отстранении было принято на основании решения комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, которая заключила, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.

"Я рад, что справедливость восторжествовала. Да, такие как Мутко всегда будут неугодны, куда удобнее использовать безынициативных, беззубых и управляемых "профессионалов", - заявил Мамиашвили.

"Вклад, который Мутко сделал в развитие российского спорта, его преданность делу и эффективность его работы в спорте переоценить невозможно", - заключил он.

Мутко ранее также возглавлял Российский футбольный союз.