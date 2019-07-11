Президент ЦСКА считает календарь сезона КХЛ комфортным для клуба

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович назвал календарь Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 комфортным для клуба. Слова Есмантовича ТАСС предоставила пресс-служба КХЛ.

В четверг в Москве состоялась официальная презентация календаря КХЛ на предстоящий сезон. Действующий обладатель ЦСКА начнет сезон домашним матчем за Кубок открытия с омским "Авангардом" 1 сентября. В регулярном чемпионате ЦСКА проведет шесть матчей с петербургским СКА, первый из которых состоится 13 сентября.

"Календарь получился интересный, нет каких-то экстраординарных моментов, серьезных неудобств. Для ЦСКА все получилось достаточно комфортно, есть ряд спаренных матчей, например, с "Металлургом" и московским "Динамо". Мы очень плодотворно и конструктивно поработали с Континентальной хоккейной лигой насчет наших пожеланий по календарю", - отметил Есмантович.

"Понимаю, что существовали огромные сложности, в частности, тот факт, что мы играем на одной площадке со "Спартаком". К тому же наша арена принимает другие спортивно-развлекательные мероприятия. И все это необходимо распределить. Поэтому, если взвесить все "за" и "против", получился хороший календарь", - добавил президент ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20 завершится 27 февраля.