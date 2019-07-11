{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Следующий бой Поветкина может пройти в августе в Англии

Россиянин в своем последнем бою в сентябре 2018 года уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин может провести следующий поединок в августе в Англии. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды "Мир бокса" Вадим Корнилов.

Ранее Поветкин должен был провести бой в Саудовской Аравии, однако впоследствии от поединка было принято решение отказаться.

"Если не удастся найти вариант боя до конца июля, то Александр выступит в августе. Этот бой будет в Англии", - сказал Корнилов.

Поветкин в своем последнем бою в сентябре 2018 года уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA. Всего на счету 39-летнего Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
КХЛ
Генменеджер "Сибири" Фастовский считает, что календарь КХЛ стал более интересным
Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин, в свою очередь, отметил, что календарь стал ровнее по сравнению с прошлым сезоном
Читать полностью