Следующий бой Поветкина может пройти в августе в Англии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин может провести следующий поединок в августе в Англии. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды "Мир бокса" Вадим Корнилов.

Ранее Поветкин должен был провести бой в Саудовской Аравии, однако впоследствии от поединка было принято решение отказаться.

"Если не удастся найти вариант боя до конца июля, то Александр выступит в августе. Этот бой будет в Англии", - сказал Корнилов.

Поветкин в своем последнем бою в сентябре 2018 года уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA. Всего на счету 39-летнего Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.