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Футбол в Англии

Футболист "Арсенала" Косьельни отказался ехать с командой в тур по США

Защитник выступает за лондонский клуб с 2010 года

ТАСС, 11 июля. Защитник английского футбольного клуба "Арсенал" француз Лоран Косьельни принял решение не ехать в предсезонный тур команды по США. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Арсенала".

"Мы крайне разочарованы действиями Косьельни. Они противоречат четким инструкциям клуба. Надеемся, что вопрос удастся решить. На данный момент мы не будем предоставлять дальнейших комментариев по этому поводу", - говорится в заявлении клуба.

По данным СМИ, интерес к 33-летнему французу проявляют немецкие клубы "Боруссия" (Дортмунд) и "Байер", французский "Лион", "Монако" и итальянский "Милан". Портал Transfermarkt оценивает защитника в €8 млн.

Косьельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2020 года. В сезоне-2018/19 он провел за команду 31 матч и забил три мяча.

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