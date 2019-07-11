Видгоф: КХЛ учла все пожелания "Трактора" при составление календаря на сезон-2019/20

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Составители календаря на регулярный сезон-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) учли пожелания руководства челябинского "Трактора". Об этом заявил генеральный директор клуба Борис Видгоф, слова которого приводит пресс-служба КХЛ.

В четверг прошла официальная презентация календаря КХЛ на следующий сезон. Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября Кубком открытия, в котором сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и прошлогодний финалист "Авангард". Завершится регулярный чемпионат 27 февраля. В случае необходимости проведения седьмого матча финальной серии плей-офф он состоится 30 апреля.

"Во-первых, могу сказать, что абсолютно все наши пожелания составителями календаря были услышаны, это и переносы домашних матчей в связи с занятостью арены, и выездные серии, и экономия на перелетах. Взять хотя бы первый отрезок гостевых игр, который мы проведем на Дальнем Востоке, да, много матчей, но мы очень серьезно сэкономим на том, что сыграем в Китае дважды и больше нам туда в регулярном чемпионате лететь не придется. Для понимания, этот выезд съедает почти 30% сезонного бюджета на транспорт", - сказал Видгоф.

"Не думаю, что долгое отсутствие в Челябинске как-то ударит по команде со спортивной точки зрения, главный тренер Петерис Скудра сказал даже, что это хорошо, так как длинная выездная серия в начале сезона станет отличной проверкой состава и молодых ребят из "Челмета", которых мы планируем взять на Дальний Восток", - добавил он.

Первый матч в регулярном чемпионате "Трактор" проведет в Челябинске против подмосковного "Витязя" 2 сентября. 7 и 8 сентября клуб из Челябинска в гостях сыграет против хабаровского "Амура", 10 и 11 сентября "Трактор" примет участие в двух гостевых встречах против "Адмирала" из Владивостока, а 14 и 15 сентября подопечные Скудры проведут два гостевых матча против китайского "Куньлуня".

В предстоящем чемпионате будут три паузы на этапы Еврохоккейтура - с 4 по 12 ноября, с 9 по 17 декабря и с 3 по 11 февраля. Как и в прошлом сезоне все команды КХЛ проведут по 62 матча, всего в регулярном чемпионате состоится 744 игры.