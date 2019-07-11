Генменеджер "Сибири" Фастовский считает, что календарь КХЛ стал более интересным

ТАСС, 11 июля. Календарь предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал более интересным, динамичным и сбалансированным. Такое мнение высказал генеральный менеджер новосибирской "Сибири" Кирилл Фастовский, слова которого приводит пресс-служба КХЛ.

В четверг в Москве состоялась официальная презентация календаря КХЛ на предстоящий сезон.

"Календарь никогда не бывает идеальным для всех клубов, но, по сравнению с прошлым сезоном, сделан очевидный шаг вперед, календарь стал более интересным, динамичным и сбалансированным. От "Сибири" было несколько пожеланий, касавшихся начала и конца регулярного чемпионата, знаковых периодов во время самой "регулярки". Это касается предновогодних праздников и матчей сразу после Нового года. Некоторые наши просьбы были учтены, за что мы благодарим составителей календаря", - сказал Фастовский.

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что календарь стал ровнее по сравнению с прошлым сезоном. "У нас было достаточно много пожеланий относительно расписания матчей, многие из них Континентальная хоккейная лига услышала и учла. Беспокоит лишь один момент: неравномерное окончание регулярного чемпионата, не все команды играют в один день. И получается, что кто-то получает перед плей-офф два дня на подготовку, а кто-то - четыре, перед стартом кубковых игр это очень важно", - отметил Величкин.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября и завершится 27 февраля.