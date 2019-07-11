УЕФА представил систему распределения доходов в предстоящем еврокубковом сезоне

ТАСС, 11 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовал систему распределения финансовых доходов на предстоящий еврокубковый сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Валовые поступления от коммерческой деятельности предстоящих розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА составят около €3,25 млрд, из которых €295 млн будет выделено на покрытие административных и организационных нужд, а €227,5 млн - на выплаты солидарности. Участникам турниров будет выделено €2,55 млрд, €2,04 млрд из которых будут распределены среди участников Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а €510 млн - среди участников Лиги Европы.

За участие в групповом этапе Лиги чемпионов все 32 клуба получат по €15,25 млн, за победу в матче на групповом этапе будет гарантирован бонус в €2,7 млн, за ничью - €900 тыс. Команды, вышедшие в 1/8 финала, заработают по €9,5 млн, в четвертьфинал - €10,5 млн, в полуфинал - €12 млн. Проигравшая в финале команда получит €15 млн, победитель Лиги чемпионов - €19 млн.

Клубы, которые сыграют в групповом этапе Лиги Европы получат по €2,92 млн, за победу в группе гарантирован бонус в €1 млн, команды, занявшие вторые места, получат по €500 тыс.; за победу в матче группового этапа клубы получат по €570 тыс., за ничью - €190 тыс. Пробившиеся в плей-офф клубы получат выплату в размере €500 тыс., участники 1/8 финала - €1,1 млн, четвертьфинала - €1,5 млн, полуфинала - €2,4 млн. Финалисты Лиги Европы получат по €4,5 млн, победитель - €4 млн. Участники Суперкубка УЕФА получат по €3,5 млн, победитель - €1 млн.

Участники второго квалификационного раунда Лиги Европы получат по €260 тыс., третьего - по €280 тыс., раунда плей-офф - по €300 тыс.. Клубы, участвующие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, заработают по €480 тыс., за участие в раунде плей-офф выплаты не полагаются.

В групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20 выступят российские клубы "Зенит" и "Локомотив", "Краснодар" начнет выступление с третьего квалификационного раунда. В групповом этапе Лиги Европы сыграет московский ЦСКА, столичный "Спартак" начнет выступление с третьего квалификационного раунда, тульский "Арсенал" - со второго.