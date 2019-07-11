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Уимблдон

Румынская теннисистка Халеп вышла в финал Уимблдона

В полуфинале Халеп обыграла восьмую сеяную Элину Свитолину
Симона Халеп EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Симона Халеп
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 11 июля. Седьмая ракетка мира в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) румынка Симона Халеп выиграла у Элины Свитолиной с Украины в полуфинале Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу румынской спортсменки, посеянной на турнире седьмой. Свитолина была посеяна под восьмым номером.

Соперница румынки определится в матче между американкой Сереной Уильямс (11) и чешкой Барборой Стрыцовой.

Халеп - бывшая первая ракетка мира и победительница Открытого чемпионата Франции в 2018 году.

Ранее Халеп обыграла белоруску Александру Саснович, соотечественницу Михаэлу Бузарнеску, белоруску Викторию Азаренко, китаянку Чжан Шуай и американку Кори Гауфф, которая стала самой юной теннисисткой за 23 года, вышедшей в четвертый круг турнира Большого шлема (15 лет, 114 дней).

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.

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