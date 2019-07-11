Около 100 пациентов НИИ НДХиТ стали участниками Паралимпийского урока в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 100 пациентов Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) стали участниками Паралимпийского урока, который прошел в четверг в Москве.

Организаторами урока стали Паралимпийский комитет России (ПКР) и благотворительный фонд содействия в оказании медико-социальной и реабилитационной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями. В рамках мероприятия мастер-классы для детей провели старший тренер сборной России по бочча Татьяна Кузнецова, старший тренер сборной России по следж-хоккею Руслан Батыршин, чемпион мира по футболу среди лиц с ДЦП Андрей Ложечников, двукратный чемпион мира по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Сергей Семочкин, призер чемпионата мира по настольному теннису среди лиц с ПОДА Владимир Глазов и другие параатлеты. Гостями урока стали первый вице-президент ПКР Павел Рожков и генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин.

На Паралимпийском уроке дети узнали, что такое бочча, сыграли в следж-хоккей с игроками российской сборной, попробовали свои силы в фехтовании, настольном теннисе и велоспорте. Участниками урока стали около 100 пациентов НИИ НДХиТ в возрасте от двух до 18 лет, все они получили подарки от ПКР.

"Мы проводим подобные мероприятия уже около пяти лет, идея создания таких уроков принадлежит главе ПКР Владимиру Лукину и директору НИИ НДХиТ Леониду Рошалю. Ведь важна не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка детей, которые попали в сложные ситуации и получили травмы. Наши паралимпийцы сами прошли через такие ситуации, но они добились многого, они успешны не только в спорте, но и в жизни. Дети и их родители смотрят на наших спортсменов и понимают, что могут также быть успешными и востребованными в будущем", - отметил Рожков.