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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Дегтярев: решение CAS по апелляции Мутко должно снять все подозрения в отношении России

В четверг Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах в любом качестве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции вице-премьера РФ Виталия Мутко должно снять все подозрения в отношении России. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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11 июля CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Решение об отстранении было принято на основании решения комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, которая заключила, что в России во время Олимпийских игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система.

"Решение CAS об отмене пожизненного отстранения Виталия Мутко от Олимпиад должно иметь важные последствия, - сказал Дегтярев. - В свое время на его репутацию в международном спортивном сообществе была брошена тень, а теперь дисквалификацию тихо отменили. Фактически отменяя международную пожизненную дисквалификацию Виталия Мутко, спортивный арбитраж снял все подозрения со всей страны. Мутко вменяли организацию несуществующей государственной системы поддержки допинга".

"Все самые яркие победы отечественного спорта в последние годы прямо или косвенно связаны с работой Виталия Мутко. Благодаря его авторитету и ежедневному труду мы провели лучшие в истории Олимпийские игры в Сочи, лучший в истории чемпионат мира по футболу, лучшие Универсиады. Нельзя взять и оклеветать человека только потому, что кому-то на Западе так захотелось", - заключил собеседник агентства.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичДопинг-скандал вокруг российского спортаДегтярев, Михаил Владимирович
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