Концерт "Ленинграда" откроет музыкальную программу Гран-при "Формулы-1" в Сочи

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Музыкальная группа "Ленинград" выступит на российском этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи. Об этом сообщила в четверг пресс-служба трассы "Сочи Автодром", на которой пройдет гонка.

"Выступление "Ленинграда" состоится на Центральной площади Олимпийского парка в пятницу, 27 сентября, начало - 20:00. Группа стала самым ожидаемым музыкальным исполнителем на мероприятии по итогам опроса гостей российского этапа "Формулы-1". Это одна из немногих оставшихся возможностей побывать на выступлении петербургских музыкантов. В данный момент группа проводит стадионный тур, который, по заявлению ее основателя Сергея Шнурова, станет последним в истории", - говорится в сообщении.

В прошлом году группировка "Ленинград" выступала во время Гран-при России в Ледовом дворце "Большой", концерт посетило около девяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что одним из участников этапа "Формулы-1" в Сочи станет группа "Мумий Тролль". "Выступление Ильи Лагутенко и его коллектива состоится 28 сентября", - уточнили в пресс-службе трассы.

Этап чемпионата мира "Формулы-1" пройдет на "Сочи Автодроме" с 26 по 29 сентября. В рамках Гран-при состоятся также гонки "Формулы-2" и "Формулы-3", в развлекательную программу мероприятия войдут авиашоу, фестиваль драйва и моторов.