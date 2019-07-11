Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Десятая ракетка мира в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Серена Уильямс в полуфинале Уимблдона в женском одиночном разряде победила чешку Барбору Стрыцову. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 37-летней американской спортсменки, которая имеет 11-й номер посева на турнире. В финале американка сыграет с 27-летней Симоной Халеп (7) из Румынии, которая в первом полуфинале победила украинку Элину Свитолину (8) со счетом 6:1, 6:3. Финал состоится 13 июля, начало - 16:00 мск.

Уильямс в 11-й раз сыграет в финале Уимблдона, одержав семь побед и потерпев три поражения. Кроме того, американка в 32-й раз выйдет на корт в финалах турниров серии Большого шлема. На ее счету 23 титула на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде.

В случае победы в финале Уильямс обойдет по количеству титулов на Уимблдонском турнире немецкую теннисистку Штеффи Граф, в активе которой также семь побед. Кроме того, победа может стать для американской теннисистки 24-й на турнирах серии Большого шлема, что позволит ей сравняться по этому показателю с рекордным достижением австралийки Маргарет Корт, которая одержала 24 победы с 1960 по 1973 год. Последним турниром Большого шлема, на котором побеждала американка, был Открытый чемпионат Австралии 2017 года, после чего она дважды выходила в финалы (Уимблдон-2018 и Открытый чемпионат США - 2018), но оба раза уступала.

Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года. Всего на турнирах серии Большого шлема румынка в пятый раз сыграет титульный матч, ранее она один раз выходила в финал Открытого чемпионата Австралии (2018) и трижды играла в решающих матчах Открытого чемпионата Франции (2014, 2017, 2018), сумев одержать лишь одну победу ("Ролан Гаррос - 2018"). Халеп и Серена Уильямс провели 10 очных встреч в рамках турниров WTA, на счету румынки одна победа. В последний раз теннисистки играли друг с другом в январе в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, когда американка победила в трех сетах.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Ангелик Кербер.