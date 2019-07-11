Тренер сборной России по вольной борьбе Тедеев сообщил об отказе в американской визе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России по вольной борьбе Дзамболату Тедееву отказано в продлении американской визы. Об этом Тедеев в четверг сообщил ТАСС.

"Я неоднократно был в США и в качестве спортсмена сборной, и в качестве главного тренера нашей команды, - сказал Тедеев. - А сегодня впервые получил отказ в продлении визы".

По мнению тренера, отказ в продлении визы может быть связан с его критикой в адрес журналиста оппозиционной грузинской телекомпании "Рустави-2" Георгия Габунии, который в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

"Я вижу, что мое заявление в адрес журналиста не осталось незамеченным, - сказал он. - Плохо, что большой спорт все чаще смешивают с большой политикой".

Тедеев являлся главным тренером сборной с 2001 по 2012 годы, на этот пост он вернулся в январе 2016 года. Специалист был признан лучшим тренером России в 2007 году, в 2010-м получил "Золотую борцовку" от Международной федерации борьбы как лучший тренер. В 2010 году он был удостоен почетной грамоты президента России "За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений" на Олимпиаде-2008 в Пекине.