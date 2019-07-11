Бельгиец Тёнс стал победителем шестого этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 11 июля. Бельгийский велогонщик Дилан Тёнс, выступающий за команду Bahrain-Merida, стал победителем шестого этапа "Тур де Франс". Он показал время 4 часа 29 минут 3 секунды.

Этап протяженностью 160,5 км прошел между французскими городами Мюлуз и Планш-де-Бель-Фий.

Второе место занял итальянец Джулио Чикконе (4:29.14) из команды Trek-Segafredo. Третьим в гонке стал бельгиец Сандро Мёрис (4:30.08), представляющий Wanty-Gobert. Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", финишировал 89-м с результатом 4 часа 47 минут 46 секунд.

Следующий этап протяженностью 230 км пройдет между французскими городами Бельфор и Шалон-сюр-Сон 12 июля.

В общем зачете лидирует Чикконе (23 часа 14 минут 55 секунд), на втором месте находится француз Жюлиан Алафилипп (23:15.01), выступающий за команду Deceuninck - Quick Step, Тёнс идет третьим (23:15.27). Закарин занимает 84-е место (23:44.36).

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.