Новый пул допинг-тестирования IBU включает 49 российских биатлонистов

ТАСС, 11 июля. Новый пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) на сезон-2019/20 включает 49 российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Всего в пул входят 158 спортсменов (81 мужчина и 77 женщин). Россия в этом списке представлена 23 мужчинами и 26 женщинами.

В международный пул допинг-тестирования входят все ведущие биатлонисты России, включая призеров последнего чемпионата мира Александра Логинова, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева, Никиту Поршнева, Екатерину Юрлову-Перхт, а также находящуюся под угрозой дисквалификации за нарушения правил доступности Маргариту Васильеву.

Международный союз биатлонистов сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона пул может претерпевать изменения.

Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля АДАМС и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.