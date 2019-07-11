Пять нарушений антидопинговых правил зафиксировано среди параатлетов в 2019 году

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пять нарушений антидопинговых правил спортсменами в паралимпийских видах спорта было зафиксировано в 2019 году в России. Об этом ТАСС в четверг сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"За этот год было зафиксировано пять нарушений антидопинговых правил, три из которых касались членов сборных России, по двум случаям продолжаются расследования. В 2018 году было 10 нарушений антидопинговых правил, в том числе тремя членами сборных России. На самом деле это немного, потому что сегодня порядка 2 тысяч спортсменов входит в составы летних и зимних национальных сборных по 28 паралимпийским видам спорта. Это стало возможным благодаря принятому ПКР комплексу мер, включающему проведение образовательных семинаров и тестирования", - сказал Рожков.

"У ПКР вызвало обеспокоенность, что среди нарушителей спортсмены, которые только начинают свою карьеру и еще не успели войти в составы сборных России. Это показали результаты антидопинговых тестирований, которые проводились на уровне всероссийских соревнований. С целью профилактики антидопинговых нарушений среди молодых спортсменов и повышения их осведомленности об антидопинговых правилах ПКР совместно с РУСАДА [Российским антидопинговым агентством] проводит антидопинговые форумы юных паралимпийцев с участием чемпионов и призеров Паралимпийских игр", - сообщил Рожков.

"Для детей у нас разработаны специальные программы, они многое запоминают благодаря информации, которая подается в игровом формате. Начиная с прошлого года мы провели три таких мероприятия - в Москве, Красноярском крае и Калмыкии. До конца года проведем еще два - в Сахалинской и Белгородской областях, в 2020 году - в Сургуте", - добавил Рожков.