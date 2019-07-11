Победитель Сурдлимпийских игр Аскаров подписал контракт с UFC

ТАСС, 11 июля. Российские бойцы смешанного стиля Шамиль Гамзатов и Аскар Аскаров подписали контракты с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщил в четверг менеджер спортсменов Ризван Магомедов.

"Аскаров и Гамзатов подписали контракты с UFC. Аскаров дебютирует в сентябре", - сказал Магомедов.

26-летний Аскаров является бывшим чемпионом российской организации ACB (в настоящий момент - Absolute Championship Akhmat). Всего на его счету 10 побед и ни одного поражения. Также Аскаров является победителем Сурдлимпийских игр 2017 года по вольной борьбе. Сурдлимпийские игры - соревнования для спортсменов с нарушением слуха.

Гамзатов ранее выступал в американской организации PFL. Всего в активе 28-летнего спортсмена 13 побед и ни одного поражения.