Определились полуфинальные пары Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 11 июля. Сборная Туниса обыграла команду Мадагаскара со счетом 3:0 в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций по футболу, став последним полуфиналистом турнира. Кубок проходит в Египте.

Голы в матче забили Ферджани Сасси (52-я минута), Юссеф Мсакни (60) и Наим Слити (90+3). На 47-й минуте матча судья встречи отменил гол полузащитника команды Туниса Вахби Хазри, поскольку боковой арбитр установил положение вне игры. На 71-й минуте игрок Туниса Гайлен Шалали из-за травмы покинул поле, его заменил Мохаммед Дрэгер.

Ранее в четвертьфинальных встречах сборная Алжира в серии пенальти победила команду Кот-д'Ивуара (1:1 - основное время, 4:3 - пенальти), сенегальцы обыграли команду Бенина (1:0), а нигерийцы оказались сильнее футболистов из ЮАР (2:1).

Таким образом, в полуфинале пройдут матчи Сенегал - Тунис и Алжир - Нигерия. Полуфинальные матчи первенства пройдут 14 июля. Встреча за третье место состоится 17 июля, финал - 19 июля.

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды. Изначально местом проведения был выбран Камерун, но в ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неподготовленности к турниру. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).