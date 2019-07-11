Россияне победили голландцев в матче ЧМ по футболу среди лиц с церебральным параличом

ТАСС, 12 июля. Сборная России обыграла команду Нидерландов со счетом 6:0 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира среди лиц с церебральным параличом (ЦП). Турнир проходит в испанской Севилье.

Голы забили Алексей Боркин (6, 14 и 38-я минуты), Марат Елоев (17 и 24) и Сергей Матерухин (47).

Сборная России заняла первое место в группе D, набрав 9 очков. Голландцы располагаются на второй строчке (6 очков), далее следуют канадцы (3) и команда Таиланда (0). Ранее россияне досрочно гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

В четвертьфинале сборная России встретится с командой Аргентины, встреча пройдет 13 июля.

Футбольные матчи среди лиц с церебральным параличом проводятся в формате 7х7 на поле размером 75х55 м, ширина ворот - 5 м, высота - 2 м. Матч состоит из двух таймов по 30 минут. Чемпионат мира среди лиц с ЦП проводится с 1982 года. Российская команда пять раз выигрывала золото (1998, 2005, 2007, 2011, 2015), она делит рекорд по числу побед со сборной Украины.

Чемпионат мира в Севилье завершится 20 июля.