СМИ: глава БК "Панатинаикос" призвал отстранить "Олимпиакос" от участия в Евролиге

ТАСС, 12 июля. Президент греческого "Панатинаикоса" Манос Пападопулос считает, что греческий "Олимпиакос" необходимо отстранить от участия в баскетбольной Евролиге. Об этом сообщает портал Eurohoops.

Во время заседания руководства Евролиги, которое прошло в четверг в Мюнхене, Пападопулос заявил, что команда не должна иметь право выступать в Евролиге, играя во втором по силе дивизионе национального первенства, обвинив руководство "Олимпиакоса" в шантаже. "Это порочит и умаляет наш продукт и нашу организацию. Принимая это, разрешаем ли мы любому крупному клубу, такому, как "Панатинаикос", "Барселона", "Реал" или "Маккаби", последовать примеру "Олимпиакоса" и шантажировать национальную лигу ради своих интересов? Теперь любая команда может сказать, что мы уходим, если вы не хотите назначать нам игру в понедельник или назначать определенного судью", - сказал Пападопулос.

В ответ на это, спортивный директор "Олимпиакоса" Никос Лепениотис заявил, что проблема выступления клуба одновременно во втором дивизионе и Евролиге должна решаться на местном уровне. "Это то, что касается лиги Греции, а не Евролиги, конечно, это не имеет ничего общего с вымогательством, а с авторитетом чемпионата", - ответил он.

В мае пирейский "Олимпиакос" был переведен во второй по силе дивизион чемпионата Греции за отказ от выхода на первый четвертьфинальный матч серии против афинского "Панатинаикоса". Все результаты "Олимпиакоса", который тренирует Дэвид Блатт, в сезоне были аннулированы, по решению лиги, "Олимпиакос" прекратил участие в чемпионате, занял последнее место, лишившись всех очков, и покинул элитный дивизион.

Из пресс-релиза Евролиги следует, что участники также согласились сохранить обязательство клубов участвовать в их соответствующих национальных лигах, чтобы иметь возможность получить лицензию Евролиги или Еврокубка.

Ранее "Олимпиакос" отправил запрос на выступление в Адриатической лиге, которая является региональным аналогом Евролиги и существует параллельно с национальными чемпионатами стран. "Олимпиакос" планирует играть в ней вместо чемпионата Греции.