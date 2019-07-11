Британец Хэмилтон попробует в рекордный раз стать победителем домашнего Гран-при

ТАСС, 12 июля. Программа десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Великобритании - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Гегемония "Мерседеса" прервалась на прошлом этапе в Австрии, причем сместил гонщиков немецкого концерна с высшей ступени пьедестала не пилоты "Феррари", а голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". В Великобритании повторить успех ему будет сложно, поскольку Льюис Хэмилтон ("Мерседес") у себя на родине будет гореть желанием вернуться на первое место, одержав рекордную шестую победу на домашнем Гран-при. Не стоит сбрасывать со счетов и гонщиков "Феррари" - немца Себастьяна Феттеля и монегаска Шарля Леклера, которые никак не могут одержать первые победы в сезоне.

Тяжелый уик-энд в Австрии получился у россиянина Даниила Квята из "Торо Россо". В квалификации он был заблокирован британцем Джорджем Расселлом ("Уильямс"), в результате чего не смог выйти во второй сегмент, россиянин вынужден был стартовать из конца пелетона. Несмотря на то, что россиянин в последних двух гонках не смог набрать очков, он по-прежнему считается главным кандидатом на замену французу Пьеру Гасли в "Ред Булле".

Трасса "Сильверстоун" располагается в Великобритании недалеко от деревни Сильверстоун в Нортгемптоншире. Первый официальный Гран-при Великобритании состоялся 13 мая 1950 года, эта гонка стала первой в истории "Формулы-1". За время своего существования схема автодрома менялась девять раз. Трасса считается сложной, высокоскоростной, с множеством быстрых поворотов.

Рекордсменами по числу побед в Гран-при являются шотландец Джим Кларк, француз Ален Прост и Хэмилтон, в активе которых по пять финишей на первом месте. Среди действующих пилотов победителями Гран-при Великобритании становились финн Кими Райкконен (2007) и Феттель (2009, 2018).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10).