Чемпионат России по футболу стартует матчем между "Арсеналом" и "Динамо"

ТАСС, 12 июля. Новый розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу матчем между футбольными клубами "Арсенал" (Тула) и "Динамо" (Москва). Встреча начнется в 20:00 мск.

Чемпионат станет 28-м в истории и восьмым, который пройдет по системе "осень-весна". В премьер-лиге принимают участие 16 команд, соперники играют между собой по два раза (дома и на выезде). Последний тур запланирован на 17 мая 2020 года. В нынешнем году состоятся 19 туров чемпионата, в следующем - 11.

На зимний перерыв команды уйдут 9 декабря, а первые матчи после возобновления чемпионата запланированы на 1 марта. По итогам 30 туров два лучших клуба получат право выступить в групповом этапе Лиге чемпионов в сезоне-2020/21, обладатель бронзовых медалей сыграет в квалификации самого престижного турнира Европы. Занявшие четвертое и пятое места клубы завоюют путевки в Лигу Европы. Две худшие команды по итогам чемпионата покинут элитный дивизион, а финишировавшие на 13-м и 14-м местах проведут стыковые матчи за сохранение прописки в премьер-лиге с третьим и четвертым клубами Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Матчи РПЛ в предстоящем сезоне будут обслуживать 32 главных арбитра. Впервые в истории чемпионата начнет работать система видеоассистента рефери (VAR). В начале сезона она будет функционировать не на всех играх. Как заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, на постоянной основе VAR начнет использоваться ближе к концу первенства.

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19. Пять раз это произошло в Кубке России (четыре встречи стадии 1/2 финала и финал). Четырежды VAR использовался а стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.

"Зенит" постарается защитить титул

За последние четыре сезона в премьер-лиге побеждали четыре разные команды - московские ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив", а также петербургский "Зенит", являющийся действующим чемпионом. Всего лучшими становились шесть команд. Больше всех раз это удавалось сделать "Спартаку" (10), далее идут ЦСКА (6), "Зенит" (5), "Локомотив" (3) и владикавказский "Спартак-Алания" (1).

Перед стартом чемпионата лига презентовала дизайн нового кубка и новых медалей, которые будут вручаться чемпиону России по футболу с сезона-2019/20. Старый трофей победителя премьер-лиги, достававшийся победителю с сезона-2014/15, перешел к "Зениту" на вечное хранение. Новый кубок не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла, трофей представляет собой футбольный мяч, состоящий из переплетенных лент, с изображенным на нем логотипом РПЛ. Новые медали призеров чемпионата России сочетают в себе эмблемы РПЛ и Российского футбольного союза (РФС).

"Зенит" имеет хорошие шансы на повторение успеха прошлого сезона и является фаворитом. Клуб из Санкт-Петербурга усилился в каждой линии. Из "Гамбурга" был приобретен защитник Дуглас Сантос, а из казанского "Рубина" - полузащитник Алексей Сутормин. Вернулся из аренды нападающий Лука Джорджевич, который в прошлом сезоне забил семь мячей за тульский "Арсенал" и помог команде занять шестое место.

Покинули команду полузащитник Эрнани, нападающий Дмитрий Полоз, а также защитники Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев. Все футболисты не являлись твердыми игроками основного состава. Из аренды вернулись защитник Миха Мевля и вратарь Егор Бабаурин.

Претенденты

Бороться за итоговое первое место в таблице будут "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА, а также "Краснодар". Железнодорожники в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате и завоевали Кубок России, а свои амбиции подтвердили победой над "Зенитом" (3:2) в матче Суперкубка России, который состоялся 6 июля. "Локомотив" в межсезонье решил укрепить оборону двумя защитниками. Ими стали Дмитрий Живоглядов, который провел предыдущий сезон в "Уфе", и бразилец Мурило, приобретенный у "Крузейро".

По ходу сезона "Локомотиву" предстоит борьба на два фронта - в середине сентября команда стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. На этой почве может возникнуть вопрос глубины состава, так как клуб летом покинули защитники Тарас Михалик, Тимофей Маргасов, Виталий Денисов, полузащитники Игорь Денисов, Дмитрий Тарасов, Аршак Корян, Алан Касаев и Хвича Кварацхелия. Не подписан новый контракт с атакующим полузащитником Мануэлем Фернандешом, который находится без клуба и еще может продолжить карьеру в "Локомотиве".

"Краснодар", впервые в своей истории пробившийся в Лигу чемпионов, на долгое время из-за тяжелой травмы потерял своего ведущего полузащитника Виктора Классона. Средняя линия была укреплена четырьмя футболистами - Тонни Вильеной, Юнесом Намли, Кайо и Русланом Камболовым. Покинули команду Шарль Каборе и Маурисио Перейра.

Главным успехом ЦСКА в межсезонье является выкуп прав у "Эвертона" на полузащитника Николу Влашича. Прошлый сезон хорват провел в армейском клубе на правах аренды и определял игру команды в атаке, забив пять мячей при пяти голевых передачах. В аренду был взят его соотечественник - защитник Звонимир Шарлия. Из игроков основного состава команду покинул защитник Родриго Бекао, который перешел в "Удинезе".

"Спартак" расстался со своим лучшим нападающим Зе Луишем, продав его в "Порту". Покинули команду защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, ушел в "Ахмат" полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков, которого не хотели видеть в команде болельщики красно-белых. На замену Зе Луишу был куплен форвард Эсекьель Понсе, из аренды вернулись атакующие полузащитники Джано Ананидзе и Зелимхан Бакаев, также был приобретен полузащитник Мальком Баду.

Темные лошадки

Борьбу за попадание в еврокубки будет вести целая группа команд, одна из которых при удачном раскладе может выстрелить и войти в пятерку. По итогам прошлого чемпионата шестое место занял "Арсенал", но в межсезонье расположение туляков покинули ключевые футболисты Бакаев, Джорджевич и Резиуан Мирзов. Пополнить ряды удалось форвардом Евгением Луценко, вернулся в команду полузащитник Горан Чаушич, который в прошлом сезоне выступал за сербскую "Црвену Звезду".

Крепкая команда собралась в "Ростове". К креативным полузащитникам Роману Еременко и Ивелину Попову добавился сильный фланговый игрок Мирзов. Вместо Сергея Паршивлюка, ушедшего в московское "Динамо", пришел Алексей Козлов. Завершил карьеру многолетний капитан клуба Тимофей Калачев.

Одну из самых масштабных трансферных кампаний провело "Динамо". Команду усилили защитники Паршивлюк, Иван Ордец, Заурбек Плиев, Игорь Калинин, полузащитники Шарль Каборе, Себастьян Шиманьский, а также нападающий Рамиль Шейдаев. Руководство бело-голубых заявило о том, что команда постарается побороться за место в еврокубках по итогам сезона.

"Сочи" и "Тамбов" - два новичка РПЛ - в дебютном сезоне, вероятно, будут вести борьбу за выживание. Непростая ситуация у финишировавшего на седьмом месте в прошлом розыгрыше РПЛ "Оренбурга". Клуб расстался с рядом лидеров, не подписав игроков взамен.

В нижней части таблицы, вероятно, завершат чемпионат самарские "Крылья Советов" и "Уфа". "Ахмат", "Рубин" и "Урал" по составу должны расположиться в середине таблицы. Клуб из Казани в межсезонье возглавил бывший защитник команды Роман Шаронов.