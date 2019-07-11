Российские спортсмены на чемпионате мира по водным видам спорта готовятся бить рекорды

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 12 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу может стать самым успешным в истории для российских спортсменов. Претендовать на большое число наград они будут во всех видах спорта, представленных на турнире, среди которых значатся плавание, плавание на открытой воде, прыжки в воду, хайдайвинг, синхронное плавание и водное поло.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделен на две части. Первая неделя будет посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая - плаванию и хайдайвингу. Соревнования по ватерполо будут длиться на протяжении всего чемпионата мира, медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.

Обладатели первых четырех комплектов наград станут известны 13 июля. Тогда в синхронном плавании пройдут соревнования в сольной технической программе, в прыжках в воду женщины определят лучших на метровом трамплине, мужчины - в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. На вышке пройдут соревнования в миксте.

Стабильность в синхронном плавании

Синхронное плавание будет главным поставщиком медалей сборной России на этом турнире. На чемпионате мира в Будапеште, который прошел два года назад, команда по синхронному плаванию завоевала семь из девяти возможных наград. Могло быть и больше, однако в комбинации россиянки решили не выступать. Еще одно золото команда не смогла завоевать в смешанных дуэтах, где Александр Мальцев и Михаэла Каланча стали вторыми.

На предстоящем турнире будет возможность это исправить, так как россиянки выступят в комбинации. В олимпийских дисциплинах (дуэты и группы) спортсменки не проигрывают уже более 20 лет. Результаты нынешнего сезона показывают, что у команды под руководством Татьяны Покровской пока достойных конкурентов не появилось.

Речь идет и о дуэтах, где Россию будут представлять Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Пятикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира Ромашина в этом сезоне возобновила карьеру после паузы, связанной с рождением ребенка. Колесниченко является олимпийской чемпионкой 2016 года в группе и 13-кратной чемпионкой мира. На этом мировом первенстве они могут выиграть еще по три медали (Колесниченко также выступит в соло с технической программой, а Ромашина - с произвольной).

Если все сложится удачно, то Ромашина может стать самой титулованной синхронисткой мира. Она обойдет другую пятикратную олимпийскую чемпионку Наталью Ищенко по числу золотых медалей мировых первенств (у нее их 19).

В миксте новой партнершей Мальцева стала Майя Гурбанбердиева. Смешанные дуэты пока не представлены в программе Олимпийских игр, поскольку конкуренция в этой дисциплине не очень большая. Не исключено, что два года назад судьи приняли спорное решение отдать одну из золотых медалей итальянскому дуэту именно в попытке обострить конкуренцию. Есть вероятность, что и сейчас российской паре не дадут одержать две победы.

Поход за победой без чемпиона

В прыжках в воду сборная России недосчиталась своего главного спортсмена - олимпийского чемпиона 2012 года Ильи Захарова. В феврале он перенес операцию на колене, что помешало ему удачно выступить на отборе к чемпионату мира. Напарником Евгения Кузнецова, с которым два года назад Захаров в этой дисциплине стал чемпионом мира, будет Никита Шлейхер.

На вышке Россию представят Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева, Анна Чуйнышена, Александр Бондарь, Игорь Мялин и Виктор Минибаев. В соревнованиях с метрового и трехметрового трамплинов, помимо Кузнецова и Шлейхера, выступят Кристина Ильиных, Мария Полякова, Ульяна Клюева и Елена Черных.

Чемпионат мира 2017 года для сборной России по прыжкам в воду стал самым успешным за 15 лет, ей удалось завоевать золото, два серебра и две бронзы. Без Захарова шансы обыграть китайских прыгунов в воду у россиян уменьшаются. Однако команде по силам бороться за высокие места.

Золотое поколение

Два года назад результаты российских пловцов на чемпионате мира подарили надежду на то, что многолетний кризис в этом виде преодолен. Они впервые сумели добраться до показателей 2003 года, завоевав три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали, поделив третье и четвертое места в зачете соревнований с китайцами. Соперничать с американской командой сейчас не под силу никому, их результаты многократно превосходят достижения остальных сборных.

Что касается России, то в 2017 году золота ждали от одной спортсменки - Юлии Ефимовой. Однако турнир подарил мировому плаванию новые громкие имена. Евгений Рылов тогда победил на дистанции 200 м на спине, это золото стало первым в мужском российском плавании на чемпионатах мира с 2003 года, когда в бассейне блистал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. Еще одну медаль высшей пробы принес брассист Антон Чупков.

Рылов и Чупков на Олимпийских играх в Бразилии становились третьими на своих дистанциях, поэтому победные результаты в венгерской столице открывали перед молодыми спортсменами большие перспективы дальнейшего роста результатов. Они не подвели, внеся существенный вклад в победу сборной России в медальном зачете на чемпионате Европы, который прошел в прошлом году в Глазго. Рылов и Чупков остаются претендентами на медали и в Кванджу.

Большие надежды возлагаются на рекордсмена мира на дистанции 50 м на спине Климента Колесникова. Не до конца понятно, сумел ли он подойти к турниру в лучшей форме, ведь в мае у него возникли проблемы с рукой, что скомкало подготовку к чемпионату мира. В Кванджу пловец выступит только на двух дистанциях - 50 м и 100 м на спине.

Превзойти рекорд

В водном поло традиционно в числе претендентов на медаль будет женская команда России. В хайдайвинге страну будут представлять Артем Сильченко, Игорь Семашко и Никита Федотов.

В Будапеште сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта. В ее активе было 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Больше наград высшего достоинства Россия на чемпионатах мира пока не завоевывала.

Если удастся превзойти тот результат, то это станет хорошим знаком в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут летом следующего года в Японии. Нынешний чемпионат мира станет хорошей проверкой для российских спортсменов перед главным стартом четырехлетия.