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Летние олимпийские виды спорта

Польские волейболисты обыграли команду Ирана в матче финального турнира Лиги наций

Встреча завершилась со счетом 3-1
Описание
© EPA-EFE/TANNEN MAURY

ТАСС, 12 июля. Сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Ирана в матче финального турнира Лиги наций, который проходит в городе Чикаго (штат Иллинойс, США). Встреча завершилась со счетом 3-1.

Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Польши Бартош Беднож, который набрал 24 очка. В составе иранской команды больше всех очков на свой счет записал диагональный Амир Гафур (22).

В четверг сборная Польши обыграла команду Бразилии со счетом 3-2. Таким образом, польские волейболисты обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Команды Ирана и Бразилии встретятся между собой в ночь на субботу и определят вторую лучшую команду группы B.

Лига наций - коммерческое соревнование, сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в ней 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести". На этой стадии команды разделены на две группы, по две лучшие сборные выходят в полуфинал, где разыграют медали.

Завершится турнир в ночь на 15 июля.

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Летние олимпийские виды спорта
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