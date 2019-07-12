"Интер" сделал официальное предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке футболиста Лукаку

ТАСС, 12 июля. Итальянский футбольный клуб "Интер" сделал официальное предложение английскому "Манчестер Юнайтед" о покупке форварда британского клуба Ромелу Лукаку. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports Italia.

По информации источника, спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио виделся с представителями английского клуба, чтобы обсудить переход бельгийского нападающего. "Мы встречались с "Манчестер Юнайтед" по вопросу трансфера Лукаку. Антонио Конте хочет видеть в команде самых сильных игроков, поэтому будем помогать ему. Посмотрим, чем закончится дело", - сказал Аузилио.

Ранее сообщалось, что Лукаку уже согласовал детали личного контракта с итальянским клубом. 26-летний футболист будет зарабатывать около €10 млн в год.

Форвард перешел из английского "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" в июле 2017 года, подписав контракт на пять лет. В прошедшем сезоне Лукаку провел за клуб 45 игр во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также нападающий выступал за бельгийский "Андерлехт", английские "Челси" и "Вест Бромвич".

За сборную Бельгии Лукаку провел 81 матч и забил 48 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории команды. На чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, Лукаку сыграл шесть матчей, отметившись четырьмя мячами. Вместе со сборной он стал бронзовым призером турнира.