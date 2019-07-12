СМИ: сын футболиста Хаджи станет игроком "Генка"

ТАСС, 12 июля. Янис Хаджи, который является сыном знаменитого румынского футболиста Георге Хаджи, в ближайшее время станет игроком бельгийского "Генка". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание HLN.

Отмечается, что "Генк" согласовал контракт с 20-летним полузащитником. Он будет рассчитан на три года. По информации источника, зарплата Хаджи составит €800 тыс.

Ранее сообщалось, что румынский футболист перейдет в московский "Спартак". Российский клуб готов был заплатить за него €12 млн. Зарплата игрока должна была составить €2 млн за сезон.

Янис Хаджи является воспитанником футбольной академии своего отца. С 2014 по 2016 год он играл за "Вииторул", после чего полузащитника приобрела "Фиорентина". Однако в составе итальянского клуба румын провел всего два матча и в 2018 году вернулся в "Вииторул". Всего Янис Хаджи отыграл за команду 92 матча, в которых забил 24 мяча и отдал 14 голевых передач, став победителем Кубка Румынии (2019).

За сборную Румынии футболист провел пять матчей. В июне Янис Хаджи выступал за молодежную национальную команду на чемпионате Европы. Румыны вышли в полуфинал турнира, где уступили немецким футболистам со счетом 2:4.