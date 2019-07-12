Новому кубку – новый чемпион? Чего ждать от лидеров РПЛ в новом сезоне

Стартует 28-й розыгрыш чемпионата России по футболу. Российская премьер-лига на зависть многим европейским первенствам отличается интригой — четыре последних чемпионата России выиграли четыре разных клуба. Все они являются претендентами и на этот раз. Сумеет ли Сергей Семак во второй год работы в "Зените" защитить титул, способен ли "Локомотив" Юрия Семина навязать клубу из Санкт-Петербурга борьбу за первое место, по силам ли "Краснодару" и ЦСКА сделать чемпионскую гонку в новом чемпионате самой насыщенной за последние годы, а также чего ждать от "Спартака" и "Динамо", которые в межсезонье пережили смену руководства? Во вторник был представлен новый трофей, который будет вручаться чемпиону России. Кубок, как и золотые медали, был разработан совместно со Студией Артемия Лебедева. В отличие от прошлого трофея новый кубок не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Предыдущая его версия вручалась с сезона-2014/15, когда победителем стал "Зенит". Последним его обладателем также стал клуб из Санкт-Петербурга, для которого чемпионский титул-2018/19 уже пятый в российской истории. Таким образом, согласно регламенту, трофей перешел к сине-бело-голубым на вечное хранение.

Стартующий чемпионат мог подарить болельщикам сразу три нововведения, но реализовано будет только два из них. Как сообщил ТАСС президент РПЛ Сергей Прядкин, вопрос о внедрении зарекомендовавших себя во время чемпионата мира — 2018 паспортов болельщика (Fan ID) отложен до 2020 года. В отличие от системы видеоассистента рефери (VAR) — технология, активно использующаяся в мировом футболе уже несколько лет, будет применяться в чемпионате России. На первых порах она будет работать не на всех матчах, полноценно VAR запустят ближе к концу года. "Зенит": выиграть тяжело, а удержаться на вершине еще сложнее Прошлый сезон стал для 43-летнего Сергея Семака прорывным. Он получил возможность работать в ставящем максимальные задачи "Зените" и с первой же попытки выиграл чемпионат России. Бывший капитан сборной России первым в новейшей истории страны завоевал золото национального первенства и как игрок, и как тренер. Поэтому признание его лучшим тренером прошлого сезона со стороны Российского футбольного союза (РФС) и Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) выглядело логично.

Но у "Зенита" и Семака нет времени вспоминать об успехах — первый трофей сезона, Суперкубок России, уже проигран "Локомотиву", впереди серьезная борьба за чемпионство и первое с 2015 года участие в групповой стадии Лиги чемпионов. Под такие задачи "Зенит" обновил состав, расставшись с игроками, по тем или иным причинам получившими малое количество игровой практики, — клуб не стал продлевать соглашение с вратарем Юрием Лодыгиным, карьеру завершил вошедший в тренерский штаб защитник Александр Анюков, другой игрок обороны, Луиш Нету, перешел в португальский "Спортинг". Также досрочно был разорван контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, а форвард Андрей Панюков был продан в "Урал". Кроме того, сразу трое футболистов петербургской команды перешли в "Сочи": защитники Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов, а также нападающий Дмитрий Полоз. Помимо этого, истек срок контракта экс-форварда сборной России Александра Кокорина, который в настоящее время находится в исправительной колонии №4 в Белгородской области. На смену этим девяти игрокам "Зенит" приобрел двух футболистов: из "Гамбурга" в Санкт-Петербург перебрался левый защитник Дуглас Сантос, а у "Рубина" был куплен универсальный атакующий полузащитник Алексей Сутормин. Второй трансфер вызвал много вопросов у футбольной общественности, поскольку за это лето 25-летний игрок успел поменять две команды: в прошлом сезоне он выступал за "Оренбург", откуда в конце июня перешел в "Рубин", а уже в начале июля подписал контракт с "Зенитом". Как указал президент РПЛ Сергей Прядкин, при оформлении второй сделки никаких нарушений не было: "Он не был зарегистрирован в лиге, фиксации в единой системе (регистрирующей переходы игроков — прим. ТАСС) не было". Вполне возможно, что на этом трансферная кампания "Зенита" завершена. В конце июня генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявлял, что клуб не планирует приобретать больше трех футболистов.

На бумаге состав команды перед новым сезоном выглядит достаточно укомплектованным, чтобы бороться за второе подряд чемпионство и достойно выступить в Лиге чемпионов. Но у "Зенита" под руководством Семака есть несколько серьезных конкурентов. "Локомотив": перспективы под угрозой из-за конфликтов По составу именно команда Юрия Семина смотрится гораздо убедительнее других претендентов на чемпионство. "Железнодорожники" уже одержали волевую победу над "Зенитом" в матче за Суперкубок, показав тем самым серьезность своих намерений. Этому, впрочем, могут помешать несколько факторов.

На эту тему Открытый микрофон. "Локомотив" провел встречу с болельщиками перед стартом РПЛ

Во-первых, летом клуб покинули сразу девять игроков: Тарас Михалик, Виталий Денисов, Тимофей Маргасов, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Алан Касаев, Хвича Кварацхелия, Игорь Портнягин и Аршак Корян, что существенно обеднило глубину состава. Во-вторых, на долгий срок из-за травмы выбыл 34-летний перуанский нападающий Джефферсон Фарфан — его возвращения на поле стоит ждать либо в конце 2019 года, либо в начале 2020-го. В-третьих, руководство клуба, как и болельщиков, не может устраивать ситуация с контрактом вратаря Маринато Гилерме. Как заявил 33-летний голкипер на встрече с болельщиками, переговоры по продлению соглашения, рассчитанного до конца года, идут около полугода. Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе тогда же пояснил позицию клуба: на игрока претендует еще одна команда из Москвы, а "железнодорожники", хоть и улучшили финансовые условия контракта, не готовы повторять предложение третьей стороны. Напряженности в отношения между болельщиками и руководством клуба добавило увеличение цен на сезонные абонементы, о чем фанатский актив высказался на встрече с Кикнадзе. Еще одним неприятным, в первую очередь с точки зрения медийности, моментом стала история вокруг соглашения 32-летнего полузащитника Дмитрия Тарасова, чей контракт с "Локомотивом" истек 30 июня. Как объяснил на встрече с болельщиками Кикнадзе, в июне футболист самостоятельно решил провести операцию, и из-за различных трактовок данная ситуация может дойти до судебного разбирательства. Кроме того, под вопросом остается будущее в команде еще одного возрастного футболиста — предыдущий контракт 33-летнего португальского полузащитника Мануэла Фернандеша истек в июле, и информации о том, что новое соглашение будет заключено, пока нет. Несмотря на все негативные моменты, "Локомотив" способен провести еще один успешный сезон. Предпосылками этому должны стать стабильный состав, прогресс Алексея и Антона Миранчуков, а также других молодых российских игроков, который хорошо сочетается с наличием в распоряжении Юрия Семина опытных футболистов. Среди них в первую очередь стоит отметить чемпиона мира — 2014 Бенедикта Хёведеса, многолетнего лидера команды Ведрана Чорлуку и выкупленного у французского ПСЖ Гжегожа Крыховяка. На данный момент состав "Локомотива" пополнили всего два игрока: защитники Мурило и Дмитрий Живоглядов. В оставшиеся до закрытия трансферного окна чуть более чем полтора месяца клубу предстоит поработать над поиском футболистов, способных добавить вариативности в стартующем сезоне, в котором команда помимо чемпионата и Кубка страны сыграет еще и в Лиге чемпионов. "Краснодар": проверка Лигой чемпионов По итогам прошлого сезона команда получила право в первый раз в 11-летней истории клуба выступить в квалификации Лиги чемпионов, заняв третье место. В межсезонье "Краснодар" столкнулся с двумя серьезными проблемами. Из-за травм, полученных в расположении сборных России и Швеции, на долгий срок выбыли полузащитник Юрий Газинский и крайний нападающий Виктор Классон. Возвращение на поле первого ожидается не раньше ноября, а сроки реабилитации второго не называются до сих пор. Помимо травм команда с юга России недосчиталась еще двух игроков средней линии — по истечении контрактов из клуба ушли Маурисио Перейра и Шарль Каборе.

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Чтобы заменить их, летом "Краснодар" подписал соглашения с опорниками Кайо и Русланом Камболовым, выступавшими до этого за "Брагу" и "Рубин". Для повышения креативности были приобретены игравшие за голландские "Фейенорд" и "Зволле" Тонни Вилена и Юнес Намли. Помимо новичков многого болельщики вправе ждать от уже успевших проявить себя в прошлом сезоне воспитанников клубной академии Матвея Сафонова, Магомеда-Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева. Также больше шансов должен получить Даниил Уткин, который в 2017 году претендовал на награду лучшему молодому игроку в Европе — Golden Boy. Первый опыт выступления в Лиге чемпионов может негативно сказаться на игре команды в чемпионате, но "Краснодар" при главном тренере Мураде Мусаеве таков, что даже без побед показывает игру, которая доставляет удовольствие зрителям. Запаса прочности у коллектива должно хватить, чтобы как минимум завоевать путевку в еврокубки на сезон-2020/21. ЦСКА: сезон без скидки на молодость Летом 2018 года ЦСКА расстался сразу с девятью игроками основной обоймы и радикально обновил состав. После ухода нескольких ветеранов и подписания контрактов с молодежью армейцы стали самой молодой командой чемпионата России. Прошлый сезон прошел для коллектива под руководством главного тренера Виктора Гончаренко по синусоиде — до завершения трансферной кампании ЦСКА выступал неровно. После того как состав был укомплектован, команда дважды обыграла мадридский "Реал", но не вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а после зимней паузы недосчиталась очков в играх с командами, которые превосходит по уровню. Именно осечки весной повлияли на то, что армейцы впервые с сезона-2009 остались за пределами призовой тройки и в первый раз с 2012 года не попали даже в квалификацию Лиги чемпионов.

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Можно списать такой результат на отсутствие стабильности, присущее молодым игрокам. Но во втором сезоне обновленному ЦСКА уже не станут прощать домашние ничьи и поражения от клубов из нижней части турнирной таблицы. Тем более что состав образца прошлого сезона удалось сохранить почти полностью. Не задержался в России только арендованный у бразильской "Баии" защитник Родриго Бекао. Зато ЦСКА сумел подписать полноценный пятилетний контракт с креативным хорватским полузащитником Николой Влашичем, который в прошлом сезоне выступал за армейцев на правах аренды. Также клуб продлил на два года соглашение с атакующим хавбеком Аланом Дзагоевым, пропустившим большую часть чемпионата-2018/19 из-за различных травм. Кроме того, ЦСКА оформил выкуп арендованного игрока обороны Игоря Дивеева. Полноправный новичок в команде этим летом пока только один — хорватский центральный защитник Звонимир Шарлия, которого москвичи взяли в аренду у клуба "Славен Белупо". Как сообщил на встрече с болельщиками генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, в ближайшее время клуб не станет расставаться с лидерами команды Марио Фернандесом и Федором Чаловым. Кроме того, до сентября клуб попытается найти усиление в атакующую линию. По его словам, в новом сезоне команда постарается вернуть утерянные позиции и занять место в тройке призеров, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. "Спартак" и "Динамо": болельщики дождались перемен Оба исторических соперника вряд ли могут занести себе в актив завершившийся чемпионат. Спартаковцы, проиграв в 30-м туре "Оренбургу", второй раз подряд позволили ЦСКА обойти их в борьбе за прямую путевку в групповую стадию еврокубков, а динамовцы едва избежали попадания в зону стыковых матчей. В прошлом сезоне болельщики обеих команд вывешивали баннеры со строчкой из песни группы "Кино": "Перемен требуют наши сердца". Летом они их дождались.

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Член совета директоров ИФД "Капиталъ" Сергей Михайлов занял пост заместителя председателя совета директоров "Спартака", к исполнению обязанностей генерального директора приступил Томас Цорн. По итогам сезона-2018/19 из клуба ушли вице-президент Наиль Измайлов, исполнявший функции гендиректора, а также спортивный директор Сергей Родионов, занимавший должность гендиректора до декабря 2018 года. Кроме того, "Спартак" продолжил омоложение состава, запущенное зимой, когда команду покинули защитник Марко Петкович, полузащитники Роман Еременко, Ивелин Попов и Александр Самедов, а также нападающий Педро Роша. Летом красно-белые расстались еще с тремя футболистами старше 30 лет — защитниками Дмитрием Комбаровым и Сальваторе Боккетти, а также полузащитником Денисом Глушаковым, с которым конфликтовали болельщики команды. Также спартаковцы продали в "Порту" форварда из Кабо-Верде Зе Луиша, ему на замену был приобретен аргентинский нападающий "Ромы" Эсекьель Понсе. Если состав не будет доукомплектован, "Спартак" вряд ли сможет рассчитывать на что-то большее, чем повторение результата прошлого сезона. Точечная селекция же может сделать красно-белых активным участником борьбы за место в Лиге чемпионов на сезон-2020/21. Как и в "Спартаке", в "Динамо" по ходу завершившегося сезона сменилось руководство. Председателем совета директоров бело-голубых стал Юрий Соловьев — первый заместитель президента — председателя правления ВТБ, банка, которому принадлежит контрольный пакет акций клуба. Должности генерального и спортивного директоров заняли Юрий Белкин и Роман Орещук. Летом "Динамо" покинули шесть человек, еще двое были отданы в аренду. На замену игрокам, с которыми команда боролась за выживание, были подписаны контракты с находившимися в статусе свободных агентов защитниками Сергеем Паршивлюком и Иваном Ордецом, полузащитником Шарлем Каборе, нападающим Рамилем Шейдаевым. Также клуб купил у "Легии" 20-летнего атакующего полузащитника из Польши Себастьяна Шиманьского, защитников Заурбека Плиева и Игоря Калинина, выступавших за "Ахмат" и "Рубин" соответственно. Кроме того, бело-голубые продлили соглашения сразу с пятью игроками, среди которых капитан команды Антон Шунин. На этом обновление состава "Динамо" не завершено. По словам Орещука, до закрытия трансферного окна команду пополнят еще два-три футболиста, одним из которых будет нападающий. В таком виде бело-голубые не должны бороться за выживание, а при определенном стечении обстоятельств могут даже претендовать на зону еврокубков, о чем на встрече с болельщиками говорил председатель совета директоров клуба Соловьев.

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Смотрите все матчи нового сезона #РПЛ с 12 июля на @matchpremier pic.twitter.com/zvNGoauueA — Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 10, 2019