ТАСС, 12 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг женских сборных по итогам чемпионата мира во Франции.

Сборная США в четвертый раз выиграла женский чемпионат мира по футболу

Изменения не коснулись первого и второго мест, на которых остались победитель прошедшего чемпионата мира команда США (2180 очков) и сборная Германии (2059). На третье место с восьмого поднялся финалист турнира, сборная Нидерландов (2037). Бронзовый призер, команда Швеции, поднявшись на три строчки, идет шестой в рейтинге (2021).

На четвертом месте находится сборная Франции (2029), на пятом - Англии (2027), на седьмом - Канады (1976), на восьмом - Австралии (1965), на девятом - КНДР (1940). Замыкают первую десятку бразильянки (1938).

Российская сборная, не участвовавшая в первенстве мира, осталась на 25-м месте.

На счету команды США четыре победы на чемпионатах мира. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.