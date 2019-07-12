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Сборные по футболу

ФИФА обновила рейтинг женских сборных

Лидирует чемпион мира команда США, сборная Нидерландов поднялась на третью позицию

ТАСС, 12 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг женских сборных по итогам чемпионата мира во Франции.

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Изменения не коснулись первого и второго мест, на которых остались победитель прошедшего чемпионата мира команда США (2180 очков) и сборная Германии (2059). На третье место с восьмого поднялся финалист турнира, сборная Нидерландов (2037). Бронзовый призер, команда Швеции, поднявшись на три строчки, идет шестой в рейтинге (2021).

На четвертом месте находится сборная Франции (2029), на пятом - Англии (2027), на седьмом - Канады (1976), на восьмом - Австралии (1965), на девятом - КНДР (1940). Замыкают первую десятку бразильянки (1938).

Российская сборная, не участвовавшая в первенстве мира, осталась на 25-м месте.

На счету команды США четыре победы на чемпионатах мира. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

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