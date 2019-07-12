Боксерский поединок Ковалев - Ярд пройдет 24 августа в Челябинске

ТАСС, 12 июля. Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом пройдет 24 августа в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В этом бою на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO. Также отмечается, что организатором поединка выступит Федерация бокса России, а также несколько промоутерских компаний.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.