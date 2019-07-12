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Бокс

Боксерский поединок Ковалев - Ярд пройдет 24 августа в Челябинске

Организатором поединка выступит Федерация бокса России
Сергей Ковалев AP Photo/Adam Hunger
Описание
Сергей Ковалев
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 12 июля. Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом пройдет 24 августа в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В этом бою на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO. Также отмечается, что организатором поединка выступит Федерация бокса России, а также несколько промоутерских компаний.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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