Отзыв лицензии у стрельбища в биатлонном центре Югры не скажется на графике соревнований

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июля. /ТАСС/. Ситуация со стрельбищем в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске, которому Росгвардия отказала в продлении разрешения на хранение и использование оружия, не затронула график спортивных мероприятий. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в компании "ЮграМегаСпорт", которая управляет работой биатлонного центра.

Росгвардия отказалась продлевать разрешение на стрельбище в биатлонном центре Ханты-Мансийска из-за несоответствия требованиям действующего законодательства в области оборота оружия. Данные требования фактически запрещают использовать стрельбище в черте города. В настоящее время власти Югры ищут решение данного вопроса. Губернатор Югры Наталья Комарова направила запрос заместителю председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта с предложением изменить требования к расположению и укреплению стрельбищ.

"Все в силе. У нас в августе будет Кубок мира по лыжероллерам, там стрелять не надо. Биатлонные старты в конце ноября - начале декабря только", - сказал собеседник агентства.

Биатлонный центр Ханты-Мансийска обладает всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории "А" Международного союза биатлонистов. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы розыгрыша Кубка мира (в 2006, 2007, 2009, 2010 годах), в 2007 году здесь проходил чемпионат России по лыжным гонкам.