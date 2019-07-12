Спортсмены продолжают тренировки в биатлонном центре Югры, но без занятий на стрельбище

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июля. /ТАСС/. Спортсмены продолжают тренировки в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске, которому Росгвардия отказала в продлении разрешения на хранение и использование оружия на стрельбище. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Артамонов.

Росгвардия отказалась продлевать разрешение на стрельбище в биатлонном центре Ханты-Мансийска из-за несоответствия требованиям действующего законодательства в области оборота оружия. Данные требования фактически запрещают использовать стрельбище в черте города. В настоящее время власти Югры ищут решение данного вопроса. Губернатор Югры Наталья Комарова направила запрос заместителю председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта с предложением изменить требования к расположению и укреплению стрельбищ.

"У стрельбища Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко закончилась лицензия. Идет работа по ее продлению. При этом самим Центром пользоваться можно, он работает в прежнем режиме. Сейчас там тренируются местные спортсмены, пока без стрельбы", - сказал Артамонов.

По его словам, на данный момент вопрос о переносе мероприятий не стоит. "Лицензию стрельбищу могут вернуть в любой момент. Этот вопрос сейчас активно прорабатывается на федеральном уровне, поскольку затронул многие биатлонные центры в стране", - добавил Артамонов.

Биатлонный центр Ханты-Мансийска обладает всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории "А" Международного союза биатлонистов. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы розыгрыша Кубка мира (в 2006, 2007, 2009, 2010 годах), в 2007 году здесь проходил чемпионат России по лыжным гонкам.