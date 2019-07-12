ФК "Ливерпуль" не планирует покупать много игроков в летнее трансферное окно

ТАСС, 12 июля. Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что от футбольного клуба не стоит ждать серьезной активности на трансферном рынке нынешним летом. Слова немецкого специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на британский канал Sky Sports.

Трансферное окно в Англии закроется 8 августа, за день до начала нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Райан Брюстер и Алекс Окслейд-Чемберлен не играли в прошлом сезоне, поэтому их можно назвать новыми игроками для команды, как и всех футболистов молодежного состава, - сказал немецкий специалист. - Посмотрим, что мы будем делать, но я не думаю, что это трансферное окно будет самым масштабным для "Ливерпуля" в истории".

Единственным новичком "Ливерпуля" в летнее трансферное окно пока стал 17-летний голландский защитник Сепп ван ден Берг, который перешел из "Зволле". Сумма сделки, по данным портала Transfermarkt, составила €1,9 млн.

В сезоне-2018/19 "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии, набрав 97 очков.