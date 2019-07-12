Игнатьев: "Спартак" не поднимется выше пятого места в РПЛ по итогам сезона-2019/20

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московский "Спартак" не сумеет подняться выше пятого места в турнирной таблице по итогам сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

По итогам прошлого сезона "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице и завоевал право на участие в третьем квалификационном раунде Лиге Европы. В пятницу стартует розыгрыш чемпионата-2019/20.

"Я с большими ожиданиями вкатываюсь в этот сезон, - сказал Игнатьев. - Нас ждут серьезные нововведения, новые руководители клубов, изменения должны принести положительный результат. Лидерами чемпионата останутся те же команды, что и в прошлом сезоне. "Спартак", конечно, изменит ситуацию, но в числе претендентов [на чемпионство] его не будет, я думаю, что "Спартака" не будет в первой четверке по окончании сезона".

Также специалист считает, что "Спартак" сделал правильный ход, выбрав Георгия Джикию новым капитаном. "Джикия - позитивная и консолидирующая фигура, он ответственно относится к своим обязанностям в спортивном плане. При этом Георгий - российский футболист, он знает язык, психологию наших игроков".

Джикия перешел в "Спартак" из пермского "Амкара" в 2016 году. В составе московского клуба россиянин провел 68 матчей, стал чемпионом России (2016/17), а также обладателем Суперкубка России (2017). За сборную Джикия принял участие в 17 встречах.

В рамках первого тура "Спартак" 13 июля дома сыграет против новичка РПЛ "Сочи", начало встречи - 19:00 мск.