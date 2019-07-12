ФК "Спартак" заявил "Лужники" в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20

ТАСС, 12 июля. Футбольный клуб "Спартак" заявил арену "Лужники" в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"ФК "Спартак-Москва" планирует проводить все домашние матчи сезона-2019/20 на собственном стадионе - "Открытие-Арене", - говорится в сообщении пресс-службы. - Большая спортивная арена "Лужники" заявлена в качестве резервного стадиона. Такая возможность появилась со стартующего сезона-2019/20, поскольку ранее арена была задействована для проведения матчей и мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу".

С 2014 года "Спартак" проводит домашние матчи на "Открытие-Арене", вместимость которой составляет 45 360 зрителей. Стадион "Лужники" был реконструирован в преддверии чемпионата мира 2018 года, ее вместимость - 81 000 зрителей.

Новый сезон чемпионата России стартует 12 июля. В первом туре "Спартак" на своем поле сыграет с "Сочи". Встреча состоится 13 июля, начало - 19:00 мск.