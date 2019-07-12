ФК "Спартак" не рассматривает возможность проведения матчей Лиги Европы в "Лужниках"

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Московский "Спартак" не собирается проводить матчи футбольной Лиги Европы на столичном стадионе "Лужники". Об этом ТАСС в пятницу заявил коммерческий директор столичного клуба Александр Атаманенко.

В пятницу стало известно, что "Спартак" заявил "Лужники", которые вмещают 81 тыс. зрителей, в качестве резервного стадиона на следующий сезон. Красно-белые проводят домашние матчи на "Открытие-Арене", которая рассчитана на 45 360 зрителей.

"Спартак" заявил стадион "Лужники" в качестве резервной арены. Хочется отметить, что "Спартак" планирует проводить все домашние матчи на своем стадионе. Вариант о проведении матчей Лиги Европы на "Лужниках" мы пока не рассматриваем, наш дом - это "Открытие-Арена", - заявил Атаманенко.

"Спартак" начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.