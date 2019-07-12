Росгвардия не отзывала лицензии у биатлонных центров Тюменской области

ТАСС, 12 июля. Управление Росгвардии не отзывало лицензии у биатлонных центров Тюменской области в связи с запретами на использование стрельбищ, расположенных в черте города. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что из-за запрета на стрельбища в черте города Росгвардия лишила лицензии Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске. В югорском департаменте физической культуры и спорта сообщали, что с подобными проблемами сталкиваются и другие центры в Тюменской области, Красноярске и Ижевске.

"Лицензии у биатлонных центров в Тюменской области не отзывались", - сообщили в пресс-службе.

Росгвардия отказалась продлевать разрешение на стрельбище в биатлонном центре Ханты-Мансийска из-за несоответствия требованиям действующего законодательства в области оборота оружия. Данные требования фактически запрещают использовать стрельбище в черте города. В настоящее время власти Югры ищут решение данного вопроса. Губернатор Югры Наталья Комарова направила запрос заместителю председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта с предложением изменить требования к расположению и укреплению стрельбищ.