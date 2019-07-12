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Бокс

Россиянин Егоров будет претендовать на чемпионский титул WBA после ухода Лебедева

Российский боксер должен стать соперником француза Арсена Гуламиряна

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россиянин Алексей Егоров будет претендовать на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после завершения карьеры Дениса Лебедева. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды "Мир бокса" Вадим Корнилов.

В четверг Лебедев объявил о завершении карьеры. До этого боксер был выведен из рейтинга WBA.

"Егоров будет претендовать на бой с Арсеном Гуламиряном (обладатель чемпионского титула WBA - Прим. ТАСС). Гуламирян сейчас проведет еще один бой, а следующим оппонентом уже должен стать Егоров", - сказал собеседник агентства.

Егоров владеет титулом WBA Gold. Всего на его счету 9 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения. Гуламирян должен был встретиться с Лебедевым, однако стороны не договорились. Всего на счету французского боксера 24 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения.

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Бокс
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