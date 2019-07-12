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Футбол в России

РПЛ учредила приз для лучшего игрока матча

Награждение будет проходить во время послематчевого флеш-интервью

ТАСС, 12 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) учредила новую премию для футболистов турнира - "Лучший игрок матча". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

Начиная с сезона-2019/20 лига и эксперты телеканала "Матч Премьер" будут определять лучшего игрока каждого матча. Награждение будет проходить после каждой игры во время флеш-интервью.

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 12 июля матчем между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо", начало игры - 20:00 мск. В субботу в премьер-лиге сыграют "Урал" и "Уфа" (начало - 16:30 мск), "Спартак" и "Сочи" (19:00), а также "Ростов" и "Оренбург" (21:30). В воскресную программу входят игры "Крылья Советов" - ЦСКА (16:30), "Зенит" - "Тамбов" (19:00) и "Ахмат" - "Краснодар" (21:30). В последней игре первого тура "Локомотив" в понедельник в Москве примет "Рубин" (20:00).

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