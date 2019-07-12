Росгвардия и СБР проведут совещание на тему использования стрельбищ на биатлонных аренах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) на следующей неделе проведет совещание с руководством Росгвардии по вопросу использования стрельбищ на биатлонных стадионах, расположенных в черте города. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Проблема использования расположенных в черте города биатлонных стрельбищ возникла в связи с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими оборот оружия. В этой связи стрельбище биатлонного Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске сейчас закрыто. В схожей ситуации оказались биатлонные центры в Тюменской области, Красноярске и Ижевске.

"Проблема действительно существует, однако мы надеемся, что вскоре она будет решена, - сказал Нуждов. - На следующей неделе состоится расширенное заседание с участием руководства Росгвардии и Союза биатлонистов России, на котором мы детально изучим этот вопрос и сформируем план дальнейшей работы, реализация которого позволит устранить противоречия в вопросе использования биатлонных стрельбищ в черте города".

"В решении этого вопроса принимает участие врио начальника Росгвардии, генерал-майор полиции Анатолий Маликов, с которым я уже провел предварительные переговоры. Первый серьезный шаг уже сделан, Росгвардией подготовлен проект нового нормативного акта о порядке использования стрелковых объектов. В ближайшее время он появится в открытом доступе для публичных обсуждений", - добавил первый вице-президент СБР.

Ранее стало известно, что губернатор Югры Наталья Комарова направила запрос зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта с предложением изменить требования к расположению и укреплению стрельбищ.