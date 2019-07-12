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Мировой футбол

CAS отклонил апелляцию ФК "Скендербеу" на десятилетнее отстранение от еврокубков

Клуб получил наказание за организацию договорных матчей

ТАСС, 12 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию албанского "Скендербеу" на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на десять лет от участия в турнирах под эгидой организации и выплатить штраф в размере €1 млн за организацию договорных матчей. Об этом сообщается в решении суда.

Наказание албанской команды вступило в силу 29 марта 2018 года и было подтверждено апелляционным комитетом УЕФА 26 апреля 2018 года. В мае 2018 года "Скендербеу" подал жалобу в CAS с требованием аннулировать решение УЕФА. 16 апреля 2019 года состоялись слушания по делу с участием обеих сторон в штаб-квартире CAS. С учетом предоставленных доказательств CAS подтвердил виновность "Скендербеу" и обоснованность решения УЕФА.

По информации Associated Press, УЕФА подозревает "Скендербеу" в участии в двух договорных матчах в квалификации Лиги чемпионов и в двух встречах на групповом этапе Лиги Европы в 2015 году. Всего с 2011 года "Скендербеу" принял участие более чем в 50 договорных матчах.

За последнее десятилетие клуб семь раз становился чемпионом страны.

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