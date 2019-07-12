Отступные в контракте российского футболиста Черышева с "Валенсией" составят €80 млн

ТАСС, 12 июля. Отступные в контракте полузащитника сборной России Дениса Черышева с испанским футбольным клубом "Валенсия" составят €80 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Валенсия" в пятницу сообщила о завершении процедуры заключения контракта с 28-летним футболистом. Соглашение с Черышевым заключено до июня 2022 года. Первоначальное соглашение между "Валенсией" и "Вильярреалом", который владел правами на российского игрока, было достигнуто 29 июня. Ранее Черышев приступил к тренировкам с "Валенсией" после травмы, которую получил в апреле матче чемпионата Испании.

Черышев в завершившемся сезоне провел 41 матч за "Валенсию" в разных турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Испании (2019). Также за свою карьеру футболист выступал в составе мадридского "Реала" и "Вильярреала", а на правах аренды играл за "Севилью" и "Валенсию". В составе сборной России на счету Черышева 22 матча и девять голов.

В прошлом сезоне "Валенсия" заняла четвертое место в чемпионате Испании. В предстоящем сезоне клуб выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.